Det var i Florvåg-området ulukka skjedde. Bilen køyrde utfor vegen, gjennom eit gjerde, trefte eit grantre og fleire busker og hamna på halv åtte i ein hage.

Utforkøyringa skjedde 19. november i fjor. Då politiet kom til staden, var ikkje bilføraren der.

Etter kvart kom dei i kontakt med bileigar, som forklarte at bilen hadde vore utleigd til ein annan person. Mannen politiet meiner køyrde bilen, har fått ei bot på 15.000 kroner. Bakgrunnen er at politiet meiner han køyrde for fort i svingen og mista kontroll over bilen.

Mannen har no nekta å godta bota. Dermed hamnar saka i retten.