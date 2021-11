Nå er den nye veien til Ask åpnet

Tirsdag var offisiell åpning i Olaviken. – Vi har nok allerede glemt litt hvordan det var før, sa ordfører Siv Høgtun.

Bilister, gående og syklende har hatt glede av den nye veien mellom Erdal og Ask i flere måneder allerede. Det har likevel vært behov for noe arbeid i sidearealene for å komme helt i mål.