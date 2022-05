Ingeniørfirmaet R. Torgersen hadde resultathopp i fjor, nå tror de at 2022 blir et nytt toppår

Ingeniørfirmaet R. Torgersen hadde rundt 67 millioner kroner i driftsinntekter, det er en økning på 27,2 prosent fra året før.

Torgersen hadde jobbet hos et ingeniørfirma i åtte år da han fant ut at han ville starte for seg selv.

– Jeg ville gjøre ting på min egen måte, sier han.