Slik skal kokevarselet oppheves

Noe av det første som ble gjort av kommunen var å stenge høydebasseng 168 på Øvre Kleppe. Høydebassenget ble tidlig mistenkt som smittekilde og ble stengt 7. juni. Kommunen bekrefter at dette aldri mer skal brukes på ledningsnettet.

For å kunne oppheve kokevarselet har kommunen utarbeidet en egen plan i samråd med Mattilsynet og Folkehelseinstituttet. Denne planen er kommunen godt i gang med å gjennomføre.

Varaordfører Bård Espelid bekrefter at det ikke er aktuelt å oppheve kokevarselet før de er helt sikre på at vannet er bakteriefritt.

– Vi må få ut kloren fra vannet, slik at vi kommer tilbake til en normal situasjon. Det som blir viktig fremover er at vi dokumenterer og identifiserer at alle bakterier er fjernet, sa varaordføreren til AV i slutten av juni.

Fjerner bakteriene

Siden utbruddet har vannet fra Kleppe vannverk blitt kloret. Dette er for å sikre at bakteriene i vannet blir fjernet. Det har gjennom hele prosessen også blitt tatt prøver på alle ytterpunktene på ledningsnettet. Dette blir gjort for at kommunen skal være sikker at hele nettet har vært kloret.

Nå gjenstår det å vente til kloren er borte fra ledningsnettet.

Fakta: Ekstra prøvepunkt før oppheving: I tillegg til de faste ukentlige prøvepunktene som tas fra Kleppe vannverk, tar kommunen også prøvepunkt daglig på disse stedene: Kum nedenfor 168-høydebasseng

Kjebergvegen 5

Kyrkjelemyra 7

125-høydebasseng

Dyrdal høydebasseng

Kleppe VRA rentvannsprøve

Kleppe barneskole

Kråkestølen 31

Kulturfabrikken

Kleppevegen 23A, Helsetunet

Solhola pumpehus (nedre)

Lønvarden HB

Marikoven HB

Gamle Krokås HB

Nipa HB Kilde: Askøy kommune

Også i denne prosessen gjøres det målinger. Alle høydebasseng tilknyttet Kleppe vannverk skal også måles. Etter at kloren er borte fra nettet skal det også foretas to prøveserier, hvor prøvene må være helt bakteriefrie.

Den aller siste prøveserien skal gjennomføres sammen med Mattilsynet, som vil ta egne prøver uavhengig av kommunen. Disse skal sjekkes på to ulike laboratorium.

Først når alle disse prøvene vise seg å være bakteriefrie, vil kommunen oppheve kokevarselet.