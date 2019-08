Nå blir det tur for alle som vil bli kjent med Askøys fineste turløype

Før sommeren ble det klart at Siglingavatnet rundt er Askøys fineste turløype. Det var leserne sin klare dom etter at 466 stemmer ble levert inn. Hele 198 av stemte på Siglingavatnet, noe som utgjorde 42 prosent av stemmene.

Som tidligere varslet, blir det satt opp tur rundt Singlingavatnet førstkommende onsdag mellom klokken 18 og 21. Askøy turlag arrangerer turen sammen med Frisklivssentralen, og oppmøtested blir ved Asfaltverket i Kjerrgarden/Åsebø.

Åtte kilometer langt

Turen er omkring åtte kilometer lang, og man beregner at det vil ta omkring to og en halv time før alle har fullført. May-Lisbeth Hetlevik i Askøy turlag forteller at dette er noe som kan tilpasses.

– Det blir to turledere med på turen. En av disse går framme, og en går bak. Uansett hvilken form man er i skal det være et tilbud for alle. Nå som Frisklivssentralen er med er det også mulighet for å korte ned turen for de som synes det blir for langt, sier hun.

Turen går fra parkeringsplassen. Deretter går man rundt Siglingavatnet, oppom Kjerrgardstårnet og videre tilbake til parkeringen. Turen går på grusvei og sti.

Det blir en pause i løpet av turen, med en liten matbit for dem som ønsker det.

Det er også verdt å merke seg at det ikke blir noe påmelding.

– Alle er velkommen. Det er bare til å møte opp, opplyser Hetlevik.