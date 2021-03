På Straume har de kommet langt – på Kleppestø går det sakte

På jakt etter lesestoff om næringslivet på Askøy? Dette er de viktigste næringssakene denne uken.

Foto: Inger Elise Økland/Jan Erik Storebø (arkivfoto)

Etter flere tiår med diskusjoner har lite skjedd med utviklingen av Kleppestø sentrum. Planer har det derimot vært mange av opp gjennom årene.

– Vi sitter på en av de mest attraktive tomtene, og Kleppestø er ett av de mest spennende områdene for bolig- og næringsutvikling i hele bergensregionen, uttalte tidligere rådmann Odd Magne Utkilen da han presenterte store planer for miljøbyen Kleppestø i 2014.

Tunge og dyre rekkefølgekrav, som tunnel og fjellanlegg for parkering, har ført til at utbyggere har vært avventende til sentrumsutbyggingen. Nå foreslås det andre løsninger som kan få fart på utviklingen av Kleppestø.

Rådmann Eystein Venneslan ønsker å holde alle muligheter åpne når man skal se på hvordan man kan få bilene vekk fra bakkeplan på Kleppestø kai. Foto: Jan Erik Storebø (arkivfoto)

Dette må til for å lykkes

Ernst Einarsen i Sartor Holding har vært sentral i utviklingen av senterområdet rundt Sartor storsenter. Han mener samarbeid og forutsigbarhet er viktig for å lykkes.

– Det er vanskelig å gå inn i store investeringsprosjekt uten god forutsigbarhet. Forutsetningene kan ikke endre seg hvert fjerde år. Hvis man skal klare å få tilført kapital til utvikling, er forutsigbarhet utrolig viktig, sier han.

Dyrere å bygge i sør

Få også med deg hvilke konsekvenser Askøys ulovlige avløpssystem får for bygging av nye boliger sør på øyen.

Statsforvalteren ga nylig Askøy kommune ny utslippstillatelse for avløpsvann i tettbygde strøk i sør. Tillatelsen er gitt med strenge restriksjoner.

– Dette innebærer at nye boliger som skal koble seg på avløpsnettet de neste to årene må ha primærrensing. Det synes vi er en unødvendig kostnad med tanke på at det fort vil koste rundt 50.000 kroner ekstra for en bolig, sier rådmann Eystein Venneslan.

I flere år har kommunen jobbet med å erstatte dagens avløpsrenseanlegg på søre Askøy. Nå fører etterslepet til at det blir dyrere å bygge. Foto: Marit Kalgraf (arkivfoto)

Flere arbeidsplasser på Mjølkevikvarden

Om alt går som det skal, ser Roslagen Chartering AS for seg at det kommer på plass en ny kai på Mjølkevikvarden om ett års tid.

Her skal det Alver-baserte selskapet ha base for skjellsand-bedriften sin.

Når kaien er på plass, regner eier Jon Fredrik Mostraum med at det vil gi arbeidsplass til to på land, og på sikt mellom fire og åtte arbeidsplasser. Fra før av har han rundt 30 i arbeid fordelt på fire båter.

Selskapet henter og omsetter årlig for mellom 70 og 80.000 kubikk med skjellstrand. Det tilsvarer om lag 150 båtlass, ifølge Mostraum. Foto: Privat

