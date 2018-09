Brannvesenet rykket til melding om røyk i barnehage

110-sentralen meldte på Twitter like før klokken 8.00 at brannvesenet var på plass i en barnehage på Follese, etter at det var kommet melding om mistenkelig røyk og svilukt.

– Vi fikk melding fra en barnehage i Follese 7.45 i morges, bekrefter vaktkommandør Håkon Myking, ved 110-sentralen.

Han forteller at det ikke skal være noe dramatikk på stedet.

– De meldte om røyk og svilukt inne på et rom, så vi har sendt frem brannvensenet for å undersøke, fortsetter Myking.

Askøy Brann & Redning skal være på stedet, og alle barn er fjernet fra området. Klokken 8.20 ble det bekreftet at det mest sannsynlig var en feil på ventilasjonsanlegget som var årsak til den mistenkelige røyken.

– Brannvesenet har returnert og barnehagen vil kontakte et firma som skal se over anlegget, sier vaktkommandøren avslutningsvis.