Trekker seg som sjef i Karsten Moholt

Det melder firmaet i en pressemelding. 1. september gikk Linn-Cecilie Moholt ut av rollen som CEO I Karsten Moholt AS.

– Dette har vært utfordrende, lærerikt og spennende. Digitalisering krever kapital, spesielt for selskaper som samtidig har kjempet seg igjennom en oljekrise. Karsten Moholt AS går derfor nå inn i en restruktureringsfase hvor resultatet kan bli at selskapet går ut av familien, sier Linn-Cecilie Moholt i pressemeldingen.

Hun går nå inn som Head of digital program office and partnerships i Statoil centre of excellence. Arne Hammer tar over rollen som CEO i firmaet.

– Jeg ønsker å takke alle ansatte for en fantastisk innsats igjennom 8 år. Vi har sammen vært igjennom litt av en reise, og jeg har aldri hatt større tro på selskapet enn det jeg har i dag. En dyktig og profesjonell ledelse og veldig kompetente medarbeidere står klar til å lede Karsten Moholt AS inn i en spennende digital fremtid. Jeg er helt sikker på de vil lykkes med dette under Arne Hammer sin ledelse. Selv ser jeg veldig frem til å starte arbeidet med digitalisering i Statoil, uttaler Linn Cecilie Moholt