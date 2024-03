Hver gang det regner mye, oversvømmes undergangen på Juvikflaten. Det har vært et gjentakende problem i flere år.

AV har tidligere fått tips om at folk heller krysser fylkesveien fremfor å bruke undergangen når den fylles med vann.

Det er Vestland fylkeskommune som har ansvaret for fylkesvei 562, men hvem som har ansvaret for den tilhørende undergangen har det vært mer forvirring rundt.

Det riktige svaret er at det er Vestland fylkeskommune som har ansvar for undergangen.

Slik så det ut 18. februar. Foto: AV-tipser (arkiv)

Vestland fylkeskommune skriver i en e-post at de er kjent med utfordringen og at det har vært utført tiltak, men at dette ikke har vært tilstrekkelig for å få bukt med vannet.

– Undergangen ligger på det laveste punktet, og de tiltakene vi har gjort med å lede vannet bort fra undergangen har ikke vært tilstrekkelig, skriver prosjektleder Mariann Kråkenes Jørgensen i Vestland fylkeskommune.

Det er et stort tilsig med vann i undergrunnen som samler seg, og fylkeskommunen jobber videre med å finne en permanent løsning på problemet, ifølge Jørgensen.

– Hvor nærme man er en løsning, og hvorfor tar dette så lang tid?

– Vi har tidligere gjennomført driftstiltak i et forsøk på å bedre situasjonen, uten at dette har hatt tilstrekkelig effekt, skriver Jørgensen.

Hun forteller videre at det derfor må gjennomføres en større ombygging knyttet til overvannshåndtering for å løse problemet.

– Dette vurderes til å være et større tiltak med behov for prosjektering og midler til gjennomføring, og må derfor prioriteres opp mot andre innmeldte behov langs fylkesvegnettet i kommende økonomiperiode, skriver hun.