Rekordhøy trafikk over Askøybroen, men toppen er ikke nådd

Aldri før har gjennomsnittstrafikken for mars måned vært høyere.

– Bekrefter det at vi er tilbake igjen til det gamle kjøremønsteret som vi hadde før pandemien, sier kommunedirektøren.

Trenden de siste årene viser at trafikken topper seg rundt juni måned, før den avtar kraftig i juli og øker igjen utover høsten. Dette tilsier at køene ikke har nådd sitt verste for året ennå.