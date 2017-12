Ifølge meteorologen er det mye nedbør i vente de neste timene, spesielt i midtre og indre strøk. Askøy slipper unna det verste.

– Dere vil nok ikke merke så mye til de verste nedbørsmengdene ute på Askøy, men det skal plaske ned i godt over et døgn frem til i morgen ettermiddag, sier Kristin Seter, vakthavende meteorolog ved Vêrvarslinga på Vestlandet.

I tillegg skal det blåse opp til sørvestlig liten kuling i løpet av kvelden og natten.

– Vestavinden vil man nok merke godt. På de mest utsatte plassene kan det komme opp i en sterk kuling, så det er ingen god dag for toppturer, fortsetter Seter.

Mindre nedbør på julekvelden

Lille julaften vil vinden snu mer nordvestlig og minke mot kvelden til en frisk bris. Nedbøren vil også slå over i bygevær.

– Fronten passerer og den kraftige nedbøren vil avta etterhvert, forklarer Seter.

Julaften vil vi forsatt ha vær fra vest, med byger og vind fra nordvest. I høyden vil man ha muligheter for snø, men hun må dessverre skuffe ventende askøyværinger.

– Det blir nok ikke hvitt på Askøy. Man har jo gjerne alltid et lite ønske, men det går nok ikke i oppfyllelse i år, sier meteorologen.

I romjulen kan det derimot være muligheter for snø og korte opphold med sol.

– Det kan bli en hvit jul, den blir bare litt forsinket, konkluderer hun muntert.

For alle som skal kjøre over fjellet for å feire jul vil hun gjøre oppmerksom på at Meteorologisk Institutt har sendt ut obs-varsel på vanskelige kjøreforhold i fjellet. Mange overganger er stengt på grunn av uvær i fjellet, med sterk vind, snø, regn og glatt veibane.