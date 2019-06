Tror smittekilden kommer fra dyr

– Sannsynlig stammer smitten fra dyreavføring. Det viser nye analyser av vannet, sier varaordfører Bård Espelid til pressen søndag ettermiddag.

Tidligere har det vært spekulert i at kloakk og menneskeavføring kan ha vært årsaken til smitteutbruddet. Lørdag kveld meldte VG at noen septiktanker på toppen av fjellet kan være en årsak. Espelid forteller nå at denne teorien er tvilsom.

– Hypotesen med at det har trengt kloakk inn i bassenget har blitt mye mindre sannsynlig, sier Espelid.

Videre sier han at de nå har kommet et steg videre i jakten på kilden med å kunne spisse søket inn mot dyreavføring.

– Muligens kan det være dyreavføring som har blitt vasket inn gjennom sprekker i fjellet. Det er hovedteorien vår nå, sier han.