Skoler og barnehager vil holdes åpen

Mandag formiddag kalte kommunen inn til en pressekonferanse for å informere om status om det smittefarlige drikkevannet. Høydebassenget hvor det ble funnet E.coli på fredag er blant annet isolert og de har iverksatt ekstra klorering av vannet. Kokevarselet fortsetter.

– Akkurat nå driver vi etterforskningsarbeid i samarbeid med Folkehelseinstituttet (FHI) og Mattilsynet. Vi har høyt fokus på å finne årssaken og vi har allerede hentet inn data som vi systematiserer, sier varaordfører Bård Espelid.

– Jeg vil samtidig presisere at andre vannkilder som ikke er i kontakt med Kleppevann er helt trygge, fortsetter Espelid og referer til vannforsyningen til resten av kommunen.

Utfra informasjonen kommunen har sålangt, styrker det teorien om at det er snakk om en vannbåren smitte.

Holder skoler åpen

I tillegg til å ha fokus på å finne selve smittekilden, forbereder kommunen seg også på utfordringer som kan oppstå når samfunnet er tilbake til normalen tirsdag.

– Vi vil holde skoler og barnehager åpent som normalt, men det vil bli gitt en del anbefalinger som vil være offentlige på våre hjemmesider. Dette vil minimalisere risikoen for å bli smittet, forklarer Espelid.

Christine Fagerbakke

Alle skoler og barnehager i smitteområdet skal ha tilgang til rent drikkevann fra tirsdag.

– Det er forsvarlig å sende barn og unge til skolen og i barnehage. Hadde vi trodd at dette var uforsvarlig, ville vi ikke holdt åpen, sier smittevernlege Arild Iversen i Askøy kommune.

– Dersom barna ikke har symptomer er de ikke smittsomme, legger han til.

Må finne årsaken til smitten

Kokevarselet omfatter alle som får vann fra Kleppe vannverk. De to representantene fra kommunen påpeker at det er viktig å forholde seg til retningslinjene som er gitt for å forhindre videre smitte.

Christine Fagerbakke

Selv om prøvene testet positive for E.coli i høydebassenget før helgen, utelukker ikke kommunen at smittekilden kan være lokalisert et annet sted i distribusjonsnettet.

– Vi utelukker ingenting før vi er helt sikre på hva som har forurenset drikkevannet, sier Espelid og legger til:

– Vi må finne årsaken før vi i det hele tatt kan vurdere å oppheve kokevarselet. Det ville vært helt uforsvarlig før vi vet hva årsaken er.

At både FHI og Mattilsynet er på banen mener varaordføreren er et steg i riktig retning, selv om de enda ikke har lokalisert smittekilden.

– Jeg føler vi har en god struktur på arbeidet som foregår nå, og har gjort store framskritt det siste døgnet, fortsetter han.

Varaordføreren bekrefter samtidig at epidimien fortsatt regnes å være i en aktiv fase.