Oppfordrer folk med lette symptomer om å ikke oppsøke lege

Nye karanteneregler gjør at en del ansatte i helsevesenet nå må holde seg hjemme. Årsaken er blant annet at alle som har vært utenfor Norden i det siste, må i karantene. Dette gjør at Askøy kommune får utfordringer med å skaffe nok helsepersonell.

For å sikre at de som er mest syke får nødvendig hjelp, går kommunen nå og ber folk om å ikke oppsøke lege om man bare er lettere syk.

- Vi oppfordrer at innbyggere forholder seg til de sentrale føringer som sier at har du lette luftveissymptomer skal du holde deg hjemme og avvente situasjonen. Du trenger ikke oppsøke lege, sier ordfører Siv Høgtun.

Det er ennå ikke påvist koronasmitte på Askøy.

Om du har akutt sykdom og har behov for hjelp skal du fortsatt ringe legevakttelefonen: 116117.

Har innbyggere på Askøy spørsmål om koronaviruset, ring: 56 15 57 57.

- Jeg oppfordrer alle å tenke på atferd, hold avstand - minst en meter. Husk dette spesielt i butikker og på kollektivreiser, oppfordrer ordføreren.