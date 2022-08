Pål Kristian har fire gode råd til foreldre med ferske ungdomsskoleelever

Ungdomsskolelærer og rådgiver Pål Kristian Økland deler sine beste råd med foreldre med barn som begynner på ungdomsskolen.

Økland er ungdomsskolelærer og rådgiver på Ravnanger ungdomsskole. I tillegg er han far til tre i alderen 21, 15 og 3 år. Han vet hvordan det er å både være far og lærer for barn som starter på ungdomsskolen.

Her er hans beste råd til foreldre: