Krever fire måneders fengsel etter Skråmestø-brann

Aktor mener at de to mennene bevisst prøvde å lure forsikringsselskapet. Men forsvarerene mener at begge tiltalte er uskyldige.

Aktor mener at to menn har gjort seg skyldig i forsikingsbedrageri, og bør sitte fire måneder i fengsel. Det kom fram under siste dag i rettssaken etter brannen på gamle Skråmestø skole i 2019.