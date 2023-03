Solgte gamleskolen, elevene får pengene

– Bygdelaget viser oss en enorm tillit, sier rektor.

Det var i desember 2021 at det ble kjent at Nordlys bygdelag vurderte å selge den forfalne gamleskolen på Fauskanger. Årsaken var manglende interesse for å få huset i bedre stand.

Og salg ble det.