Der var det bruktmarked for brudekjoler. Line Røneid Hagen fra Øvre Årdal i Sogn var blant de som håpet på å finne kjole for den store dagen. Hun og samboeren bor på Florvåg, og skal gifte seg sommeren 2025.

– Det var en veldig fin anledning til å finne noe brukt som noen kan gi videre, sier hun til Askøyværingen.

Bodil Birkenes (68) stod bak arrangementet. Hun tenkte på kjolene til sine to døtre som hang i skapet. Hun begynte å undersøke litt, og fant ut at brudesalongene helst vil selge kjoler fremfor å leie ut.

Å kjøpe en brudekjole, bruke den én gang og henge den i skapet er ikke særlig bærekraftig, sier Bolid Birkenes. Foto: Steffen Johan Johnstad

Da kom hun på en idé. Birkenes kjenner til flere som har prøvd å selge kjolen sin.

– Har man én kjole man skal selge, så er det en kjole med en spesiell størrelse og fasong, man må treffe akkurat den rette kjøperen. Så da tenkte jeg at om man får samlet flere kjoler, blir det litt mer å velge mellom, sier hun.

– Vanvittige priser

Rundt 35 kjoler var utstilt. Disse kjolene hadde muligheten til å få ett nytt liv, istedenfor å være gjemt og glemt i et skap.

Birkenes er frivillig i Erdal menighet, som er en grønn menighet. Det betyr at de skal være så ressursvennlige som mulig.

– Å kjøpe en kjole til 20.000 kroner, bruke den én gang for så å henge den i et skap resten av livet, er ikke særlig bærekraftig, sier hun.

Her er brudekjolen Bodil Birkenes heklet til seg selv i 1975. Foto: Steffen Johan Johnstad

Å skaffe seg en ny brudekjole i dag, koster gjerne fra 20.000 kroner og oppover. Da Birkenes selv var brud i 1975 hadde hun heklet sin egen brudekjole.

– Alle tingene som man kan sette «brud» foran, koster mye. Brudesko koster for eksempel flere tusen kroner, mens man kan få kjøpt like sko på skobutikken for 350 kroner. Det er vanvittige priser, sier hun.

Birkenes håper bruktmarkedet gir muligheten til at noen får et litt rimeligere bryllup. I tillegg går fem prosent av prisen på kjolene som blir solgt eller leid ut, til Maisha Mema. Det er en veldedig barneinstitusjon i Nairobi i Kenya.

Håper på brukt brudekjole

Den kommende bruden Line Røneid Hagen forteller at miljøhensyn spiller inn når hun velger sin kjole.

Line Røneid Hagen vil helst kjøpe brukt brudekjole. Foto: Steffen Johan Johnstad

– Jeg håper det blir brukt brudekjole når jeg skal gifte meg. Jeg ser mest etter brukte kjoler, men går i butikker for å sjekke ut fasonger og størrelser, sier hun.

Dessverre fant hun ikke drømmekjolen sin denne gangen, men turen innom kirken var ikke helt forgjeves.

– Jeg fant en stil som jeg ikke hadde tenkt på, men som jeg synes var veldig fin. Jeg er litt usikker på om det passer til meg, men jeg prøvde en kjole som jeg har i tankene, sier hun.

– Bra for miljøet

Celine Westrheim (31) fra Erdal hadde med seg sin egen brudekjole som hun håpet å selge. Hun har vært på et lignende arrangement før, og lagt kjolen ut på Finn.no. Hun opplevde arrangementet som oversiktlig og ryddig.

Foto: Steffen Johan Johnstad

– Som oftest koster nye kjoler mye, og så er de gjerne bare brukt én gang. Da tenker jeg det er mye å spare på å kjøpe det brukt. Det er også bra for miljøet, sier hun.

Nå kan det være at kjolen hennes får en ny anledning til å bli båret ned midtgangen.

– Jeg fikk gitt kontaktinformasjonen min til en som ville tenke litt på det og kanskje komme å prøve kjolen hjemme hos meg, sier Westrheim.