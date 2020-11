Framo fikk bærekraftpris

– For oss er dette en annerkjennelse på at vi gjør rett. Vi skal bli bedre, og vi jobber for det.

Framo AS mottok tirsdag bærekraftsprisen. F.v: marked- og kommunikasjonssjef i Framo Geir Helgesen, ordfører Marte Mjøs Persen, CEO i Framo Martijn Bergink, juryleder og styreleder i Fana Sparebank Nils Magne Fjereide, adm. direktør i Bergen Næringsråd Marit Warncke og HR-direktør i Framo Anne F. Isachsen Foto: Bergen Næringsråd

Bergen Næringsråd og Fana Sparebank har tildelt Framo AS Bærekraftsprisen for 2020.