Nå har Helse Bergen konkludert

Hendelsen på Erdal har ført til en gjennomgang av interne rutiner.

I romjulen skled Jan Fredrik Larsen ut av bærestolen da ambulansearbeidere skulle bære ham ned trappen. Både han og stesønnen, Anders Vanvik, er oppgitte etter hendelsen. Foto: Jan Erik Storebø (arkivfoto)

Til tross for at Jan Fredrik Larsen holdt seg til rekkverket når han skulle ned trappen tar Helse Bergen på seg skylden for uhellet.