Vil flytte asfaltverket til Åsebøskogen

Askøy Dekkelegging og Sartor Maskin går sammen for å utvikle ny industritomt på Askøy. Nå starter jobben med å flytte asfaltverket fra Steinrusten.

Arild Bøthun i Sartor Maskin (til venstre), Knut Ludvig Almestad i Askøy Dekkelegging (midten) og grunneier Audun Zitzelau Aasebø var onsdag på befaring på tomten i Hauglandsdalen. Foto: Tom-Stian Karlsen

– Det var en risiko for at Storebotn ville bli nok en midlertidig løsning, derfor er vi veldig takknemlig for at dette tilbudet dukket opp, sier Knut Ludvig Almestad i Askøy Dekkelegging.