Mer enn 50 barn fra Askøy sendt hjem fra Stord cup

Søndag melder Askøy Håndballklubb at over 50 personer har måtte reise hjem fra Stord cup.

– Vi må sende folk hjem hele tiden. Ingen av de vi hadde med oss ned hadde symptomer da vi dro etter skolen på fredag, så det var noen knuste jenter og gutter som måtte dra hjem i går, sier Hilde Daae Johannessen, sportslig leder i Askøy Håndballklubb.

Blant barna som ble syke var også hennes egen datter Madeleine.

Hadde gledet seg lenge

Klubben hadde med seg 300 barn helt opp til 15 år, og Daae Johannessen forklarer at de var i kontakt med smittevernkontoret i forkant av avreise.

– Vi fikk bekreftet at vi kunne dra dersom barna ikke hadde symptomer, sier hun.

Privat

I tillegg var de i kontakt med arrangørene på fredag, hvor de fikk godkjenning for å dra nedover.

– Det er veldig synd at det har rammet så mange. Dette er årets store begivenhet for mange barn og unge i klubben, og årets reisecup for mange, fortetter Daae Johannessen.

Må ta det som det kommer

Ifølge den sportslige lederen kommer symptomene uten forvarsel.

– Vi ser at det kommer brått. Jeg så det spesielt på min datter. I det ene øyeblikket var hun helt fin, men da vi skulle gå paraden var hun helt slått ut, forklarer Daae Johannessen.

Lederen var en av foreldrene som måtte dra hjem igjen med barna.

– Jeg er veldig lei meg på alle barna sine vegne, som hadde gledet seg stort til dette, fortsetter hun.

Askøy Håndballklubb

Samtidig kan hun melde om at de som er igjen på cupen tar det som det kommer, og at stemningen blant de unge fremdeles er god.

Ikke nok spillere

Med så mange spillere sendt hjem har de derimot havnet i en uheldig situasjon på cupen. En rekke av lagene har ikke nok spillere til å fullføre kampene.

– Det er noen lag som sliter nå. Trenerne i klubben har heldigvis god kommunikasjon, og vi prøver å fylle opp der det mangler, sier Daae Johannessen.

I kulissene prøver styret nå og kartlegge hvor stort omfanget av smitte er i klubben. For mange har det blitt en økonomisk belastning.

– Vi har pratet litt om hvordan vi skal løse dette økonomisk. Akkurat nå står klubben på Stord igjen med belastningen. Vi har ikke fattet en beslutning, men jeg vil oppfordre foreldrene til å ta dette på reiseforsikringen, sier lederen videre.