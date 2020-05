Har du en koronahistorie å fortelle?

Askøyværingen, Senter for undersøkende journalistikk (Sujo) og Landslaget for lokalaviser (LLA) ønsker å finne koronahistoriene som ikke er fortalt. I disse dager går de ut med et spørreskjema der de oppfordrer folk i hele Norge om å fylle ut skjemaet som ligger ved i teksten her.

Målet er å sikre en bred og informativ dekning av vesentlige samfunnsforhold – i hele landet. Derfor skal de innsamlede historiene, og informasjonen som blir hentet inn, kunne brukes av lokale medier i hele Norge, etter redaksjonell behandling av Sujo.

Daglig leder ved Sujo, Per Christian Magnus, forteller at det er kunnskap og informasjon som er mest nødvendig og etterspurt nå.

– Derfor trenger vi en nasjonal dugnad. Vi må få fram ny informasjon og historiene som ikke er fortalt, sier han.

Du svarer anonymt. Hvis din historie blir brukt, kontakter Sujo eller Askøyværingen deg. Er du rammet personlig, eller har du for eksempel sett noe på din arbeidsplass som bør ha offentlig oppmerksomhet?

– Jeg tror alle som driver med journalistikk kjenner på et stort ansvar akkurat nå. Det som skjer går så raskt og har så store konsekvenser for så mange. Undersøkende journalistikk har aldri vært viktigere, legger Per Christian Magnus til.

– Personer som har tilgang til informasjon om kritikkverdige forhold skal kunne tipse oss på en trygg måte. Så kan vi videreformidle informasjonen til aktuelle journalister eller redaksjoner. Kanskje kan vi også få til samarbeid mellom flere redaksjoner, sier Magnus.

Han er opptatt av at pressen sitt kjerneoppdrag er å bidra til en mer opplyst befolkning, og han håper dette prosjektet kan bidra til akkurat det. Prosjektet er finansiert av Fritt Ord.

Her er skjemaet du kan bruke:

https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=8388301