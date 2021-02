Bua låner ut splitter nytt utstyr helt gratis - rennes ned av askøyværinger

Bua Askøy rennes ned av lånetakere. Nå har utlånstjenesten fått påfyll av splitter nye skøyter og ski.

Astrid Soltvedt er innom for å hente med seg ti par hockeyskøyter. – At en frivillig organisasjon som oss kan låne utstyr hos Bua, er helt fantastisk, sier lederen for Blå Kors barnas stasjon. Foto: Anne Jo Lexander

Jorun Kristine Øgaard

Anne Jo Lexander

– Det er akkurat dét vi ønsker, sier Aasa Hamre, daglig leder i Frivilligsentralen og koordinator for Bua Askøy, og utdyper:

– At folk skal komme og være «wooow!» til at alt vi kan låne ut er flunkende nytt, eller pent brukt. Og at folk kan teste ting, før de finner ut om dette er noe for dem eller ikke.