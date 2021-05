Askøy er avhengig av mer strøm for å kunne fortsette å vokse

For å sikre strøm til næringsliv og innbyggere på Askøy, søker BKK Nett om å få bygge en ny trafostasjon ved Storebotn næringspark.

OneSubsea på Horsøy er blant bedriftene som er avhengig av mer strøm til Askøy. Foto: Jan Erik Storebø (arkiv)

Askøy har behov for mer strøm for å legge til rette for både næringsliv og flere innbyggere. Nå søkes det om å bygge en ny trafostasjon på Storebotn.

– Det er svært viktig at vi får en trafostasjon av dette formatet på Askøy fordi det er for lite strøm i regionen, sier kommunedirektør Eystein Venneslan.