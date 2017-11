Guros (11) tale endte opp i New York Times

Elleve år gamle Guro Heggholmen fra Florvåg på Askøy har nå fått spalteplass i den anerkjente amerikanske avisen New York Times.

Heggholmen var i månedsskifte mai-juni hovedpersonen bak #ikketilpynt-kampanjen, som blant annet førte til at Sony gjorde endringer i Marcus & Martinus’ musikkvideo «Like it, like it».

– I videoen var jentene bare til pynt, mens guttene liksom var kule og skulle hoppe salto nedi vannet og stå på skateboard, sa Heggholmen etter å ha sett den opprinnelige musikkvideoen.

Like etter satte hun i gang kampanjen #ikketilpynt, som fikk stor oppmerksomhet.

Karine Heggholmen

Nå er 11-åringen igjen i vinden. Under den årlige TEDx-konferansen i Arendal holdt nemlig Florvåg-jenten et innlegg der hun forteller om hvordan enkelte hendelser hun har opplevd har fått henne til å engasjere seg i likestillingsdebatten.

Videoen av talen, som ligger på YouTube, er i skrivende stund sett av flere tusen personer, og nå har den også spredd seg helt til USA og nærmere bestemt avisen New York Times.

«Guro Heggholmen, en elleve år gammel jente fra Norge, er et observant barn. Hun har lagt merke til de mange tilfellene av kjønnsforskjeller som hun møter i dagliglivet.»

Slik starter artikkelen i New York Times. Videre forteller avisen om hvordan det hele begynte.

«Da Guro var fem år spurte hun faren sin hvorfor det alltid var Mikke og ikke Minni som satt i førersetet i Mikke Mus-bilen.», står det videre.

