Tirsdag melder Norgesnett om fortsatt ukjent feilårsak fra Merkesvik mot Fauskanger. Ifølge Norgesnett gjelder dette områdene: Oksnes, Oksnesvatnet, Skråmestø, Bekkenes og Lille Fauskanger.

EN AV-tipser melder derimot om at strømbruddet gjelder fra og med Kjerrgarden og alle bygdene nordover.

Funnet feil i bryter

Linjebefaring på annen del av nettet har pågått fra cirka 19.00 mandag kveld og den pågår fortsatt, melder Norgesnett.

– Det er funnet feil i en bryter, og denne repareres. Feilen fører til at ytterligere noen kunder blir strømløse, men vi håper denne reparasjonen gjør at linjen ligger permanent inne, skriver Norgesnett på sine nettsider.

Det er omkring 1000 husstander som får strøm fra en kurs på Merkesvik. Her var det også strømbrudd mandag morgen.

Flere hundre rammet

Kommunikasjonsansvarlig hos Norgesnett, Terje Gabrielsen sier til til Askøyværingen at det jobber på spreng for å finne feilen.

– Det er mellom 300 til 400 mennesker som er rammet av strømstansen. Vi er i gang med å reparere feilen og vi jobber på spreng. VI tror nå at vi har funnet feilen som har ført til flere strømbrudd i området den siste tiden, sier han.

Årsaken til problemene er følgefeil etter at et tre ble felt over høytspentlinjen i forrige uke. Ifølge Gabrielsen er det fortsatt usikkert hvor lenge arbeidet skal pågå.

– Det er veldig ustabilt på denne kursen om dagen. Det var strømbrudd onsdag og søndag i forrige uke, i tillegg til mandag morgen, uttalte kommunikasjonsansvarlig hos Norgesnett, Terje Gabrielsen til Askøyværingen mandag.

Ifølge en AV-tipser er det en rekke husstander som også er uten strøm tirsdag. o