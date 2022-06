«Jeg håper jeg bruker makten på en rettferdig måte»

– Mine ansatte er selvfølgelig ettertraktet fordi de sitter på stor kunnskap.

Plan- og bygningssjef Knut Natlandsmyr i Askøy kommune trekkes frem som en av de mektigste byråkratene i kommunen.

Han er ikke overrasket over at folk har denne oppfatningen, men sier at friheten han har til å gjøre egne vurderinger, er begrenset.