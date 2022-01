Bilda dei fann av stedottera på mannen sin mobiltelefon gjer at han må i fengsel

Ein mann i 30-åra er dømt til fengsel i ni månader, etter å ha forgripe seg på stedottera si. Han skal også ha tatt seksualiserte bilde av henne.

Mannen er dømt til fengsel i ni månader.

Han var sett under tiltale for å ha gjort seksuelle handlingar med stedottera si, som då var under 16 år.