Ren glede hos renholderne, og se hvem som vil bli næringssjef

Her får du ukens næringssaker oppsummert.

Foto: Tom-Stian Karlsen/Anne Jo Lexander/privat

Publisert: Publisert: Nå nettopp

En næringssjef i full stilling har lenge vært et ønske både hos politikere og næringslivet på Askøy. Frem til nå har næringssaker i kommunen kun blitt fulgt opp gjennom en 10 prosent rådgiverstilling i administrasjonen.

Askøy har som mål å være en nyskapende og konkurransedyktig næringskommune. Derfor skal det nå ansettes en næringssjef som kan legge til rette for det lokale næringslivet, og være bindeleddet mellom næringslivet og kommunen.

4 kvinner og 10 menn har søkt om å bli den nye sjefen for næring og samfunn.

Se hele søkerlisten her: Disse har søkt på stillingen som næringssjef

Stortingsrepresentant Tom-Christer Nilsen er en av 14 søkere til stillingen som sjef for næring og samfunn i Askøy kommune. Foto: Anne Jo Lexander (arkiv)

Jubel og flaggheising

Få også med deg saken om renholderne i kommunen som er svært lettet over at jobbene deres ikke blir lagt ut på anbud. Etter politikernes vedtak i kommunestyret er stemningen på topp både hos renholderne og Fagforbundet.

– Det er en lettelse for renholderne å vite at de har en trygg jobb i Askøy kommune fremover, sier Bente Margrethe Sannes, leder for Fagforbundet Askøy.

Les mer her: – Nå skal det feires med flagg og champagne!

Renholdsarbeiderne Åse Silde (til høyre) og Siv Almestad (midten) jobber med renhold på Kleppestø sykehjem. Til venstre er Hilde Lende Aune, hovedtillitsvalgt i Fagforbundet Askøy. Foto: Tom-Stian Karlsen

Gjør comeback på Askøy

Denne uken ble det klart at Stig Ryland tar over som kultursjef på Askøy. Ryland gjør dermed comeback i Askøy kommune når han tar stillingen etter Gunnar Brynjulfsen.

Ryland har nå vært næringspolitisk rådgiver i Bergens Næringsråd, og har tidligere blant annet vært kommunikasjons- og næringssjef i Askøy kommune og kommunikasjonssjef i Norges Musikkorps Forbund.

Han har også jobbet i NRK og TV 2.

Les hva Ryland sier om jobben som venter: Han blir ny kultursjef på Askøy

Stig Ryland (54) tar over som kultursjef etter Gunnar Brynjulfsen. Foto: Privat

Få næringsbrevet tilsendt

Har du tips til næringssaker som vil engasjere? Send gjerne en e-post!

Er du interessert i flere nyheter fra næringslivet på Askøy? Hver uke sender Askøyværingen ut et næringsbrev med nyheter fra arbeids- og næringslivet på øyen.

Klikk her for å få nyhetsbrevet rett i innboksen!