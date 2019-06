Nedgang i syke som besøker legevakten

Det siste døgnet har det vært seks konsultasjoner og en henvisning til Helse Bergen, ifølge varaordfører Bård Espelid.

Han informerte pressen om de nye tallene lørdag formiddag.

Espelid forteller at de er veldig usikre på om henvisningen til Helse Bergen har med selve smitten å gjøre eller om det er normale ting som man har gående i en stor befolkning.

Han opplyser videre at legevakten nå er tilbake i normal drift med en liten forsterkning.

– Dette er en svært sterk indikasjon på at smitteutbruddet er under kontroll, og at de tiltakene vi har gjort har fungert, sier han og viser til klorering av vannet, avstenging av høydebassenget på Øvre Kleppe og innføringen av kokevarselet.

Ifølge Espelid forventer man svar på nye vannprøver enten søndag eller mandag i forhold til å si noe om smitten i vannet kommer fra dyr eller mennesker.

Askøy kommune sin egen oversikt over henvendelser til Askøy legevakt og sykehusinnleggelser grunnet mage-tarmsykdom kan du for øvrig se her.