Nå må flere ringe legevakten om de har symptomer

Viruset er rekna å ha sitt opphav på ein gatemarknad i byen Wuhan i Kina. Utbrotet starta i desember 2019.

Viruset har truleg sitt opphav i pattedyr, men smittar no mellom menneske.

Koronaviruset har vissse likskapar med sarsviruset som førte til ein global epidemi i 2002/2003. Ved utgangen av 2003 var det på verdsbasis rapportert 774 dødsfall etter sars.

Viruset kan gje luftvegsinfeksjon og lungebetennelse. Mange vil berre oppleva symptom som ved ei vanleg forkjøling eller influensa. Men for folk med dårleg immunforsvar kan koronaviruset vera farleg.

Det europeiske smittervernbyrået ECDC frårår ikkje reiser til Kina. Men om ein dreg til område med Korona-utbrot, bør ein unngå kontakt sjuke personar, levande og daude dyr, og steika eller koka maten godt. Då det også er influensa-utbrot i Kina, tilrår Folkehelseinstituttet at ein tek vaksine før ein dreg dit.

Årleg døyr fleire hundre personar i Noreg av vanleg influensa. Epidemiekspert Svenn-Erik Mamelund seier til BA at han tvilar på at koronaviruset blir like farleg.

