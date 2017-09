Slik så det ut søndag: Sjekk den køen til båten!

– I går gikk det full Askøybåt hele tiden. I periodene da det gikk to båter samtidig, fraktet de i overkant av 1000 passasjerer i timen både morgen og ettermiddag, sier Ingrid Dreyer, pressekontakt i Skyss til AV mandag.

– 200 meter lang kø

Etter at medaljeseremonien var over i herrenes fellesstart søndag, gikk det en kø av mennesker ned mot Strandakaien. Bergen kommune meldte søndag at det var over 100.000 i bykjernen under VMs siste dag. Dermed oppsto det lange køer for alle som skulle reise hjem – også til Askøy.

Jan Erik Storebø

– Køen strakk seg sikkert 200 meter, helt til enden av Strandkaiterminalen. Det var ekstrem pågang på båten, sier AV-journalist Jan Erik Storebø som var i Bergen for å intervjue Odd Christian Eiking etter målgang i herrenes fellesstart.

– Ventet i 50 minutter

Skyss opplyser at det etter rittet var flere hundre mennesker som ventet på kaien. På dette tidspunktet var det også mange båter i trafikk – to til Askøy og to til Nordhordland.

– En del reisende måtte nok stå over en eller flere avganger før de kom seg med, men vi avtalte med Norled at de skulle kjøre til køene var tømt, slik at alle skulle komme seg hjem, sier Ingrid Dreyer.

Jan Erik Storebø

– Jeg traff noen som var ganske langt fremme i køen. De fortalte at de hadde ventet i 50 minutter, forteller AV-journalist Jan Erik Storebø som var en av de mange som måtte vente i køen.

– Klokken 19 fikk vi melding om at siste båt til Kleppestø ville klare å ta unna resten av dem som ventet, sier Dreyer.

Sendte politiet til kaien

Også på lørdag var det veldig mange reisende med Askøyruta. Klokken 13.20 fikk politiet melding om at det var trengsel og veldig mye folk på Kleppestø kai som ikke kom seg med båten. Politiet sendte dermed en politibil til stedet.

– Norled kontaktet oss lørdag fordi det på et tidspunkt var mange folk på flytebryggen på Kleppestø. Det var ingen form for dramatikk i situasjonen, men de spurte om det var mulig å få en person til å dirigere der. Vi meldte saken videre til Samvirkesenteret på Rådhuset, som luftet saken for politiet, sier Ingrid Dreyer i Skyss.

– Politiet meldte inn at de skulle se om de hadde mulighet til å sende en patrulje. Etter det hørte vi ikke noe mer, og det virket som om situasjonen løste seg, forteller Dreyer.