Flere husstander på østsiden uten vann i mange timer

Rundt klokken 15.00 begynte meldingene å komme om manglende vann på østsiden. Askøy kommune skriver på sine Facebooksider at de har fått meldinger om manglende vann mellom Florvåg og Ask. De skal allerede være i gang med feilsøking.

– Vi er klar over vannbruddet og har allerede ute mannskap som feilsøker, bekrefter Jørgen Skogedal fra Askøy brannvesen, som bemanner vakttelefonen for vann og avløp denne helgen.

Lokalisert bruddet

Klokken 18.50 bekrefter Skogedal overfor AV at de har lokalisert bruddet til et mindre geografisk område.

– Jeg kan dessverre ikke si noe om hvor selve bruddet er, fortsetter han.

Klokken 21.40 meldte kommunen på sine sider at bruddet var lokalisert i Florvågbakken. Grunnen til at arbeidet har tatt ekstra lang tid var at bruddet lå i en steinfylling.

– Vannet har ikke kommet opp, men bare forsvunnet i bakken, skriver de videre.

De fleste vil få vannet tilbake i løpet av kvelden.

Kommunen vil også kjøre ut vannvogner etterhvert. Det vil være noen husstander som ikke får vann tilbake like raskt som andre, og disse vil prioriteres.

Assistanse fra Bergen

Askøy kommune skriver på sine hjemmesider at de har assistanse fra Bergen Vann KF og brannvesenet med å legge ned brannslanger rundt bruddstedet. Selve bruddet ligger tett på hus, så det blir vanskelig å jobbe med arbeidet gjennom natten, så dette vil fortsette søndag.

Når brannslangene er koblet til vil de fleste få vannet tilbake. Men det vil ta tid å fylle opp ledningsnettet igjen.

Oppdaterer fortløpende

Han oppfordrer innbyggere til å avvente med og ta kontakt dersom det gjelder vannbrudd på strekningen.

– Foreløpig har vi en formening om hvor stort område som er rammet ut fra hvem som har ringt. Fremover kommer vi til å oppdatere fortløpende på kommunen sine facebook-sider, fortsetter Skogedal.

Det vil også komme meldinger fortløpende på kommunens hjemmesider.

Har varslet via SMS

Klokken 18.00 ble følgende tekstmelding sendt ut til husstander med telefonnummeret registrert på adressen:

«Dette er en melding fra Askøy kommune: Grunnet et vannledningsbrudd, er mange husstander på østsiden av Askøy uten rent vann, eller helt uten vann. Vi arbeider med feilsøking, men har ikke funnet nøyaktig posisjon på bruddet. Arbeidet fortsetter frem til vannet er tilbake. Vi har ikke oversikt over når feilen er fikset. Når vannet returnerer vil det være misfarget. La da vannet renne til det er rent, helst fra utekran. Oppdatert informasjon om hendelsen vil være tilgjengelig på Askøy kommunes hjemmeside og facebookside.»