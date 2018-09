Store skader etter at tak blåste av naust

Klokken 20.30 kom det inn melding fra Vest politidistrikt på Twitter om at et tak hadde blåst av en enebolig, og inn i et annet hus. Ifølge meldingen skal være store skader på stedet. En person skal blant annet være skadet i en hånd.

Det viser seg senere at det er snakk om taket på et naust.

– Taket på et båthus løsnet i vinden. Det er snakk om cirka 60 kvadratmeter med tak som har løsnet i deler. Noen av delene har truffet nabohuset og blant annet knust et vindu, bekrefter brannmester Stian Lerø, utrykningsleder på stedet.

Brannvesenet returnerte til stasjonen like etter klokken 21.15.

– Vi har sikret de delene vi kan, men det er store materielle skader, fortsetter utrykningslederen.

Han oppfordrer også alle å sikre løse gjenstander i forkant av slike stormer, og påpeker samtidig at det ikke har noe med denne spesifikke saken å gjøre.