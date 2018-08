– Vi tok farvel med henne forrige helg

– Vi opplever det som veldig trist at tante Ingrid har gått bort. Hun var et raust og omsorgsfullt menneske, og for oss i familien er dette et stort tap.

Det sier varaordfører på Askøy, Bård Espelid (Askøylisten), da Askøyværingen prater med ham fredag formiddag.

Ingrid Espelid Hovig ble 94 år gammel.

– Vi har den siste perioden vært forberedt på at det har nærmet seg slutten. Ingrid sin helse har vært svekket i det siste, og forrige helg var vi i Oslo og tok farvel med henne, forteller Bård Espelid.

Han legger til at sted og dato for bisettelse foreløpig ikke er satt.

– Men det blir nok i Oslo, sier varaordføreren.