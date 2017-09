– Mye mer trøkk enn normalt

Skyss har denne uken satt inn ekstra båt på 07.25-avgangen fra Kleppestø på grunn av alle de stengte veiene i Bergen i forbindelse med sykkel-VM.

Og behovet for mer kapasitet viste seg å være til stede. Når Askøyværingen var på kaien 07.25 sto det mange folk igjen da det ekstra fartøyet, MS Njord, bestemte seg for å lukke igjen og sette kursen mot Bergen.

– Hadde ikke plass til alle

På telefon forteller kaptein på båten, Rune Soltveit, at de hadde 220 passasjerer ombord. Båten har ifølge ham plass til 290 reisende.

– Vi dro da vi så at den andre båten lå ute og ventet. Vi hadde uansett ikke hatt plass til alle. Det er klart at det er behov for å styrke tilbudet denne uken, og når folk ser at det fungerer vil det nok smitte videre, sier han.

MS Ekspressen, som vanligvis opererer sambandet alene, fikk med seg 107 på avgangen. Det opplyser styrmann Rune Sangolt.

Da Askøyværingen snakket med Sangolt litt senere kunne han fortelle at det hadde vært 223 passasjerer på 08.00-avgangen.

– Vi har plass til 296. Men det er mye mer enn normalt på denne avgangen. Vi har faktisk merket det fra aller første turen i dag. Ti på seks var det 49 personer ombord. Vanligvis er det rundt 20, så det er vel mer enn 100 prosent økning.

– Hvordan forventer du at det blir utover uken?

– Vi regner med at det blir bra med trøkk så lenge sykkel-VM holder på. Men det har fungert veldig bra så langt. Og så er det viktig å være klar over at det også er ekstra båt fra Bergen klokken 15.40, svarer Sangolt.

Jan Erik Storebø

Åpent under VM

Også på parkeringsplassen var det mer trøkk enn vanlig. Klokken 07.25 var det ingen ledige plasser å se.

Like etter klokken åtte hadde bilene begynt å parkere på utsiden av de oppmerkede feltene, i tillegg til at rundt 40 biler hadde kjørt inn på grusplassen helt nærmest båten. Her er det vanligvis ikke lov å parkere, men mandag var gjerdet åpnet opp.

– Under sykkel-VM kommer vi til å ha åpent denne plassen for ukependlerne. Parkerer man fornuftig skal det være plass til 110 biler her, sier samferdselssjef i Askøy kommune, Bjørn Egil Olsen.

Olsen påpeker at det er et lite forbehold. Området er nemlig forbehold bobiler under sykkel-VM, men så langt har pågangen vært liten.

– Men hvis det kommer større pågang av bobiler som vil parkere kommer vi til å stenge med umiddelbar virkning. Vi kommer snart til en ny helg med sykkel-VM og vet at det vil komme mer trøkk, sier han.

Han legger til at en mulighet for ukependlerne er å benytte seg av det nyåpnete parkeringshuset for sykler på kaien. Her er det plass til 60 sykler.