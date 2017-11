Her vil det bli minst tre år med veibygging

Dette melder vegvesenet selv i en pressemelding. Fristen for å komme med tilbud på oppdraget for entreprenørene er satt til 5. januar 2018. Ikke lenge etter dette vil det være klart hvem som får bygge den nye veien.

Den nye veglinjen på 3,3 kilometer mellom Grensedalen og Hop følger i store deler eksisterende fylkesveg. Med tett bebyggelse langs strekningen blir det en byggeperiode med krevende trafikkavvikling. Det må også tas særlige hensyn til myke trafikanter gjennom byggeperioden. Strekningen er skoleveg.

Skal fylle ut ved Olaviken

Det blir også opplyst at dagens broer på Strømsnes skal fornyes. De to minste broene på cirka 11 meter blir revet og nye broer skal bygges. Den lengste broen skal utvides til to fulle kjørefelt med fortau.

Ellers har Askøy kommunestyre nylig godkjent reguleringsendringen i Olaviken, som fører til at man her bygger en fylling for ny veg, og ikke betongkonstruksjon.

Prosjektleder i Askøypakken, Cathrine Botnevik opplyser til Askøyværingen at målet er at anleggsstart blir i mars neste år. Statens vegvesen håper at prosjektet kan åpnes for trafikk innen vinteren 2021.