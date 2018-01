– Har sluppet unna det verste på Askøy

På Sotra har tak blåst av hus, mens et veltet tre sørger for at Fløibanen sto stille mandag morgen. På Askøy har det derimot gått langt roligere for seg i vinden.

– Jeg kom akkurat på vakt for en halvtime siden. Det jeg har blitt fortalt fra i natt var at vi måtte ut og spikre fast en presenning nede ved en havn, forteller vakthavende utrykningsleder Roger Ingebrigtsen.

Askøy brann og redning har ikke noe ekstra bemanning på jobb mandag, men står naturligvis klare dersom noe skulle skje på Askøy også.

– Vi er på vakt, men det har vært stille og rolig så langt. Kanskje vi må ut og rydde opp trær som har veltet, men jeg tror nok det er ganske stille her i forhold til Sotra og andre mer utsatte kommuner, påpeker han.