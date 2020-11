Ordfører Siv Høgtun (H): – Vi gjorde som Bent Høie sa

Det stormer rundt fempersonersregelen i Bergen. Slik gikk det til da Askøy i løpet av timer besluttet å følge Bergen.

Siv Høgtun (H) understreker at forskriftene som Askøy vedtok er godt forankret både politisk og administrativt. Foto: Anne Jo Lexander

– Ministerens klare anbefaling var at vi skulle samkjøre oss med Bergen slik at det ble likt for hele regionen, sier ordfører Siv Høgtun (H) om møtet med helseminister Bent Høie (H). I ettertid var det kun én kommune som skilte seg ut.