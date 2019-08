Kokevarsel etter funn av E.coli i fjellbasseng: – Vi er nødt til å krumme nakken og stå i det

Det er bare gått 15 dager siden det langvarige kokevarselet for brukere av Kleppe vannverk opphørte. Fredag ettermiddag fikk de melding om at de nok en gang må koke vannet.

Det er Askøy kommune som melder om kokevarselet i en SMS like før klokken 18 fredag.

I meldingen står det at det er funnet avvik på rutineprøver som ble tatt torsdag 1. august i ledningsnettet til Kleppe vannverk.

Skjermdump

Fakta: 125-bassenget på Øvre Kleppe Forsyner sone 125.

Fjellbassenget med tunnel ble etablert cirka 1960.

Det er allerede planlagt å sette bassenget ut av drift rundt årsskiftet.

Bassenget er et råsprengt fjellbasseng som fungerer som en overføringstunnel på 370 meter mellom vest og øst. Denne tunnelen ble rengjort i 1987.

Etter Campylobacter-utbruddet ble det gjennomført tetting av en åpning ved inngangsdøren på vestsiden. Ved ingangen til vest er det byttet luftventiler om til nettingrist.

Bassenget trenger ifølge rapporten større sikringstiltak, men ettersom det skal fases ut går forslagene på å fjerne løse steiner i taket, permanent forsterke vegg under en av dørene og få fast prøvetaking på østsiden til bassenget er ute av drift. Kilde: Askøyværingen arkiv

Har sendt ut pressemelding

Askøy kommune melder i en pressemelding at fredag ettermiddag er sendt ut kokevarsel til abonnenter i Horsøy, Juvik, Krokås, Kleppegrend, Kvernhusdalen, Lønvarden, Flagget, Myrane, Grønlien, Solhola, Strand, Løfjellet, Kleiven og deler av Holmedalen.

Totalt er 5 450 personer berørt av varselet. Bakgrunnen er at prøver tatt torsdag 1. august viser funn av E.coli-bakterier i drikkevannet fra 125-bassenget som ligger på Øvre Kleppe.

Det er ikke meldt om sykdomstilfeller som følge av forekomsten, ifølge Askøy kommune. De opplyser at hensikten med å koke vannet er å forebygge mulig sykdom. Kommunen har hatt kontakt med Mattilsynet før utsending av varsel.

Videre i pressemeldingen står det:

«Det er tatt nye prøver fredag 2.august. De første svarene på disse vil foreligge lørdag den 3.8., men noen svar vil ikke foreligge før over helgen. Da vil kommunen på nytt vurdere situasjonen. Abonnentene bes følge med på kommunens hjemmeside. Ny SMS vil bli sendt ut når kokevarselet oppheves.

Kommunen tar nå drikkevannsprøver hver tirsdag og torsdag på 14 ulike punkt i ledningsnettet. Prøvene fra 1.august var tatt etter denne rutinen og det ble gjort funn i to av disse.

Det har nylig vært meldt om mulig sykdom i forbindelse med bading. Kommunen kan ikke se at dette har noen sammenheng med funnene i drikkevannet.»

Christine Fagerbakke

Kan ha lekket inn

Leder for vann og avløp i Askøy kommune, Anton Bøe, er kontaktperson i saken. Han er forståelig nok frustrert over enda et kokevarsel.

– Det er veldig beklagelig at vi får det. Det er frustrerende for oss som jobber med det, men også for abonnentene. Uansett er vi nødt til å krumme nakken og stå i det, sier han.

Bøe opplyser at situasjonen ikke er så dramatisk som tidligere i sommer.

– Det er ikke store mengder E.coli som er funnet, men når vi finner det er prosedyren at vi sender ut kokevarsel og at vi deretter tar ny prøve umiddelbart. Det er viktig å få frem at det overhodet ikke er de mengdene som ble funnet i juni, sier han.

– Har du noen tanker om årsaken?

– Vi antar at det kan ha sammenheng med de store nedbørsmengdene som kom. Mandag og tirsdag tok vi prøver, og da fant vi ingenting. Nå håper jeg vi kan friskmelde vannet igjen over helgen.

– Men skal ikke fjellbassenget være tett?

– Det skal det, men teoretisk sett kan ikke ha helt kontroll på det heller. Det kan være sprekker i fjellet som gjør at du får vann inn, sier han.

Bøe forteller at det er større sjanser for at uønskede hendelser kan skje ved et fjellbasseng enn mer moderne høydebasseng.

– Det er helt åpenbart en større risiko med fjellbasseng. Dette fordi du ikke har helt kontrollen med de. Et støpt basseng har du derimot helt kontroll med. Problemet er at vi ikke heller kan sette det ut av drift. Da mister mange vannforsyningen, sier han.

– Hva gjør dere nå?

– Nå kan vi ikke gjøre mye annet enn å vente. Jeg håper og tror det er over når kommer til neste uke. Hvis vi får svar på de nye prøvene blir det søndag ettermiddag, men jeg regner ikke med det blir før mandag, sier Bøe.

VA-lederen legger til at det er et begrenset område som er berørt denne gangen, noe som også er presisert i kommunen sin pressenemding. De som tidligere fikk vann fra 168-bassenget skal ikke være berørt, ifølge Bøe.