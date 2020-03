No kan du melda frå om korona-symptom

Det er berre spesielle grupper som blir testa for korona no, dels på grunn av kapasitetsproblem i helsevesenet og på laboratoria.

Samstundes er legevaktane så overarbeidd at folk som ikkje er så sjuke at dei treng hjelp, ikkje skal ringa legevakt.

Dermed kan det vera mange som kan ha sjukdomen utan å få vita det, samt at det er mange som trur at dei har sjukdomen utan å ha det. Dei aller fleste testresultat er negative.

Folkehelseinstituttet har tidlegare varsla at dei jobba med eit system for eigenrapportering av symptom, og no er dette kome på plass.

Det er så langt sju stadfesta tilfelle av koronasmitte på Askøy. Minst to av dei smitta jobbar i helsevesenet.

- Hensikten med denne løysinga er å gje helsestyresmaktene betre oversikt over utbreiinga av smitte og dermed også kunna bidra til å handtera utbrotet. Me set stor pris på at alle som har symptom som kan vera koronavirus, som hoste, pustevanskar eller feber, melder frå om dette, seier overlege Preben Aavitsland i Folkehelseinstituttet.

I Noreg var per 20. mars 43.735 personar testa, ifølgje VG.