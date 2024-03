Rettssaken foregår over to dager i Hordaland tingrett i starten av oktober.

Oddvar Juvik er tiltalt for å «ved skremmende eller plagsom opptreden eller annen hensynsløs atferd å ha forfulgt en person eller på annen måte krenket en annens fred.»

Tiltalen omhandler en rekke tilfeller i årene 2020–2022, der han i nabolaget sitt skal ha oppført seg plagsomt mot sine naboer. I tiltalen er oppførselen mot ni ulike personer nevnt.

Juvik skal ha «overskredet grensen for alminnelig sosial og trafikal oppførsel slik at disse følte seg overvåket og utsatt for hensynsløs atferd», ifølge tiltalen.

Juvik satt inntil valget i fjor høst i kommunestyret som representant for Folkets parti.

Nektet straff

Askøyværingen har tidligere omtalt at Juvik ble anmeldt av naboene, og at han har fått besøks- og kontaktforbud. Av politiet fikk han i november 2022 en påtaleunnlatelse, som er den mildeste formen for straff politiet kan gi. Det vil si at de ser på ham som skyldig, men at det ikke er noen reell straff.

– Det er en straff, men uten følbart ubehag, sier politiadvokat Per Øyvind Valland, som har tatt ut tiltalen.

Juvik klagde på påtaleunnlatelsen, som er grunnen til at saken nå kommer opp for retten. Til Askøyværingen grunnla han klagen med at han ikke ville ha saken på rullebladet sitt.

– Vi mener det er bevismessige grunnlag for å domfelle ham, sier politiadvokaten.

Han sier straffen for hensynsløs atferd er svært varierende, og at påtalemakten sitt forslag vil være straffeunnlatelse.

– Har kjørt til og fra hjemmet

– Jeg hadde liten grunn til å tro at dette skulle bli en rettssak, de har ikke noe å basere det på, sier Oddvar Juvik.

Han påpeker at han klaget på påtaleunnlatelsen, og mener at saken mot ham er oppkonstruert av medier og politiet.

– Politiet prøvde å få meg til å skrive under på et lovbrudd som ikke var begått. Det nektet jeg, sier han.

Juvik sier han bare har kjørt til og fra hjemmet sitt, og viser til en veirett som går tilbake til 1880-tallet.

– Det er ikke ulovlig å bruke veien, selv om man da må kjøre forbi disse personene, sier han.

Fornøyde med kontaktforbud

Naboene sin advokat, Paal-Henrich Berle, sier klientene hans har vært klar over hvilken utvikling saken ville ta, siden Juvik ikke aksepterte påtaleunnlatelsen.

– Sånn sett har de ventet på at det skulle bli tatt ut en tiltale. Det har tatt noe tid, og de er glad for at det endelig har skjedd, sier han.

Berle synes ikke det er nødvendig å kommentere Juvik sin argumentasjon om veien.

– Anmeldelsen er gitt for disse forholdene, og politiet har vurdert at det nå foreligger en tiltalebeslutning. Det er ikke mer å si enn det.

– Hvilke forhåpninger har klientene dine til rettssaken?

– Ingenting annet enn at de var fornøyde både da politiet ga kontaktforbud, og da det ble gitt påtaleunnlatelse med to års kontaktforbud, sier han, og legger til:

– De har ingen motiver og behov utover det.