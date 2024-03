Politiet har tatt førerkortet fra bilføreren etter ulykken nær Ravnanger senter fredag ettermiddag.

Det var en bil og en sykkel som kolliderte. På sykkelen satt proffsyklist Odd Christian Eiking, som var ute på treningstur.

– Det ser ut til at syklisten har kommet syklende nordover, så har bilen kommet den andre veien og svingt av uten å se syklisten, sier politioverbetjent Kjell-Bjørn Heggøy.

Dermed har bilen krysset over i kjørefeltet der Eiking kom syklende, og de har kollidert.

Det er ikke mistanke om at bilføreren var ruset. Bilføreren er rundt 20 år, og er mistenkt for brudd på Veitrafikklovens paragraf 3. Den går enkelt sagt ut på at man skal kjøre forsiktig og være oppmerksom.