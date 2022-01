Nå er Skarholmvegen stengt for gjennomkjøring

Kommunen regner med at det blir kø.

Fra i dag, tirsdag 1. februar, er Skarholmvegen stengt for gjennomkjøring fra Strusshamn-siden. Dette er et tiltak for å få flere til å betale bompenger, slik at inntektene til Askøypakken øker.