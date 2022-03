Om ti år er det dobbelt så mange over 80 år. Ove Johan (74) og Sigrun (82) etterlyser bofellesskap for eldre

Askøy har for få eldreboliger: – Ikke alle eldre har mulighet for å låne penger til å kjøpe leilighet

Om ti år er det dobbelt så mange over 80 år. Askøy har langt fra nok omsorgsplasser eller leiligheter til alle.

– Mange ønsker å samle seg i et leilighetskompleks tilrettelagt for eldre, gjerne med et service- og aktivitetstilbud, sier Sigrun Østensjø (82).