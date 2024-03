Hvert år har PitStop Sotra gitt tretti ungdommer i utenforskap en ny sjanse, fem av dem kommer årlig fra Askøy. Nav, oppfølgingstjenesten til kommunen og fylket henviser ungdommer som trenger en alternativ skolehverdag og en alternativ læringsarena. De har løpende opptak.

På Sotra får de flere ganger i uken være med andre unge i samme situasjon, de får oppfølging fra fagansatte (deriblant psykolog) og hjelp til å finne fotfeste igjen. Flertallet kommer tilbake i skoleløp eller arbeidsliv etterpå.

– Vi har tatt en stor del av ansvaret som det offentlige har for å forebygge utenforskap, sier gründer Anette Lindtner i PitStop. Hun har bakgrunn som politi, og startet opp ungdomstilbudet på Sotra i 2016. Det har vokst til en virksomhet med flere avdelinger i landet.

Rammer Askøy-ungdom

Men kun tjue prosent av kostnadene dekkes med offentlige midler. Og Askøy kommune har vært gratispassasjer hele tiden. Kommer det ikke inn mer penger, må Sotra-avdelingen legges ned allerede til sommeren.

Det rammer ungdommer på Askøy.

PitStop

Gratis dagtilbud for ungdom mellom 15 og 25 år.

Blir drevet delvis av faglige ansatte (blant annet psykologer og lærere) og frivillige ressurser.

Har totalt rundt 25 ansatte over hele landet, fire–fem ansatte på hver avdeling.

Har avdelinger i Øygarden, Bergen, Kristiansand. Målet er Stavanger og Follo fra høsten.

Hvert år tar PitStop Sotra imot fem ungdommer fra Askøy.

PitStop får 600.000 kroner fra Øygarden kommune i år, mot 900.000 kroner i fjor. Vestland fylkeskommune bidrar med 300.000 kroner.

– Å drifte dette slik vi ønsker koster 4,5 millioner kroner årlig. Vi har søkt om midler fra Helsedirektoratet, som vi venter svar på, men det alene kan ikke redde oss. Hvis Askøy og Øygarden går inn med 500.000–750.000 kroner hver og fylket gir én million, så klarer vi oss, sier hun.

Slutt på gavemidler

Til nå har de holdt det gående med en miks av støtte fra direktorater, banker, stiftelser og andre givere fra andre steder enn Askøy.

– Det er ikke vanskelig å få støtte til nye prosjekter, men ingen vil gi til drift. Og tilbakemeldingen vi får fra tidligere givere er at «nå må det offentlige komme på banen», sier Lindtner.

– Er det et offentlig ansvar å forebygge utenforskap?

– Absolutt, vi kan ikke se på at ungdommer faller ut. Utenforskap er et økende problem på Askøy, som ellers i fylket og nasjonalt, og noe som blir diskutert mye. Jeg kjenner ikke PitStop så godt, men vet at vi har ungdommer fra Askøy der og at det er et positivt tiltak, sier ordfører Yngve Fosse.

– Vi må se på om vi har slike tilbud lokalt på øyen og vurdere hva vi gjør politisk med dette, sier han.

Hjelp til å gå videre

De første fem årene kom 80 prosent av alle ungdommene på PitStop Sotra tilbake i skole eller arbeid, men dette tallet har gått noe ned, til 60–70 prosent, sier Lindtner.

– Etter pandemien har vi hatt færre ungdommer fordi vi får flere med tyngre problemer enn før, sier hun.

En del søker om å få fortsette et år til når programmet er ferdig. De som ikke er klare for skole eller arbeid, kommer likevel inn i samfunnslivet på andre måter, som andre tiltak, fritidsaktiviteter eller frivillig arbeid, ifølge Lindtner.

Også i Bergen kan det bli kroken på døren på lengre sikt, av samme grunn som i Øygarden.

Når de etablerer seg nye steder er det en annen finansieringsmodell, der PitStop mobiliserer midler for de to første årene, før kommune, fylke og Nav overtar videre finansiering fra år tre og fire.