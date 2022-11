Sliter med å få kvinner og unge til å stille til valg

Ved forrige valg var SV partiet på Askøy med desidert høyest kvinneandel. Nå er situasjonen snudd.

– Vi strever med å få kvinner og unge på listen, sier Mona Larsen, leder for nominasjonskomiteen til SV.

Larsen tror all støyen rundt lovlighetskontroller, partier som har fokus på enkeltsaker, og møter som går over tiden, medvirker til at mange vegrer seg for å gå inn i politikken.