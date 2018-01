Større strømbrudd i områdene rundt Hanøy og Ravnanger

Tidlig mandag morgen ble det meldt om strømbrudd i et større område på Erdal/Florvåg/Ask.

Klokken 10 melder kommunikasjonssjef i Norgesnett, Terje Gabrielsen, at de har fått melding om en ny feil.

– Omkring 1200 husstander er uten strøm. Dette gjelder for hus i området Ravnanger, Kollevåg, Hanøy og Haugland. Det er en ny klemmefeil. Den er funnet og vi kommer nå til å koble om slik at vi isolerer den delen som er feil på. Antakeligvis vil det ikke være mer enn et par hundre husstander uten strøm før alt er rettet opp. Arbeidet vil ta mellom 1–2 timer, sier Gabrielsen.

Klokken 12 er feilmeldingen fjernet fra Norgesnett sine nettsider.