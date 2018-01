Nå kommer det nye busslommer

Arbeidet skal gi bedre tilrettelegging for busstrafikken på to plasser i første omgang. Dette gjelder fv. 212 ved Flagget, like øst for anleggsområdet Lindhaugen-Slettebrekka og bussholdeplassen mellom Grensedalen og Erdalsvegen.

Ved Flagget skal det bygges nye busslommer med fortau, natursteinmurer, fartsdumper og gangfelt på begge siden av vegen.

På Erdal skal bussholdeplassen oppgraderes i forhold til dagens standard.

Fristen for å levere anbud er allerede 9. februar og Statens vegvesen forventer at byggetiden på de to tiltakene er på cirka seks måneder.